Ispace получила $80 млн от правительства Японии на создание лунного посадочного модуля

Новый посадочный модуль получит название Series-3

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии выделило 12 млрд иен (около $80 млн) компании Ispace на создание нового лунного посадочного модуля. Об этом говорится в заявлении на сайте фирмы.

В нем, в частности, указано, что компания выиграла грант на "разработку и демонстрацию функционала лунного посадочного модуля". Ispace к 2027 году должна создать космический корабль, способный осуществить посадку на поверхность Луны, который также сможет доставлять туда "груз массой не менее 100 кг". Новый посадочный модуль получит название Series-3, он будет разработан и собран в Японии.

Компания Ispace занимается разработкой космических кораблей для исследования поверхности Луны, ее штаб-квартира расположена в Токио, а филиалы также присутствуют в США и Люксембурге. Сейчас японское отделение Ispace работает над второй лунной миссией, запуск которой запланирован на 2024 год. Одновременно в американском отделении фирмы идет подготовка Миссии-3, запланированной на 2026 год. Первая миссия HAKUTO-R потерпела неудачу в декабре 2022 года: космическое судно разбилось о поверхность естественного спутника Земли.