В Роскосмосе анонсировали производство штатных аппаратов "Скиф" в 2024 году

Их запуск планируется в 2026 и 2027 годах по два спутника на одну ракету-носитель "Союз-2.1б"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Штатные спутники "Скиф", которые войдут в одноименную орбитальную группировку, начнут изготавливать в следующем году. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"У нас заключен контракт на разработку и изготовление первого этапа группировки в составе шести космических аппаратов среднеорбитальной системы широкополосного доступа в интернет "Скиф". Сейчас идет разработка эскизного проекта, на следующий год запланирована комплектация и начало изготовления", - сказали в госкорпорации к годовщине запуска аппарата-демонстратора группировки "Скиф".

Там уточнили, что защита эскизного проекта намечена до конца этого года, а запуск аппаратов планируется в 2026 и 2027 годах по два спутника на одну ракету-носитель "Союз-2.1б".

Первый аппарат "Скиф-Д" в рамках федерального проекта "Сфера" был запущен 22 октября прошлого года на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М". Полная группировка будет состоять из 12 "Скифов" - по 4 на каждой из трех орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата - 1 750 кг, а срок активной службы спутника составит 12 лет.

Федеральный проект "Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Она будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.