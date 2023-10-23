Проект спутниковой группировки "Грифон" войдет в программу "Сфера"

Он будет реализовываться на базе специализированного отраслевого оператора с привлечением внешних инвестиций, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Проект "Грифон" включат в программу создания многоспутниковой группировки "Сфера". Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"Сейчас в "Сферу" мы включаем проект под названием "Грифон", это многоспутниковая система обзорной оптико-электронной съемки", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что проект будет реализовываться на базе специализированного отраслевого оператора с привлечением внешних инвестиций.

Федеральный проект "Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Она будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.

"Грифон" - проект системы глобального мониторинга Земли. Предполагается, что группировка будет включать 136 космических аппаратов на базе платформы формата CubeSat. Система позволит получать данные каждые 30 часов с территории России и не реже 38 часов по всему миру. Она также будет анализировать данные, чтобы выявлять изменения природных явлений и техногенных процессов, регулировать транспортные потоки и осуществлять мониторинг добычи полезных ископаемых.