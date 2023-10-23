Сроки приема документов для участия в наборе в отряд космонавтов продлили

В конкурсе может принять участие любой гражданин РФ до 35 лет, который соответствует требованиям

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Роскосмос принял решение продлить до 20 декабря 2023 года срок приема заявок на участие в новом наборе в отряд космонавтов. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

"В соответствии с приказом госкорпорации "Роскосмос" №396 от 20 октября 2023 года срок приема документов для участия в четвертом открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса продлевается до 20 декабря 2023 года", - отметили в госкорпорации.

Там напомнили, что в конкурсе может принять участие любой гражданин РФ до 35 лет, который соответствует требованиям, опубликованным на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

10 июля стало известно о начале четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов. Изначально предполагалось, что заявления и копии документов претендентов будут приниматься до 30 октября. В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отмечал, что в результате отряд может пополниться кандидатами в космонавты численностью от четырех до шести человек. Документы по результатам открытого набора космонавтов будет переданы из ЦПК в Роскосмос в марте 2024 года.