Борисов заявил, что МКС подходит к финишу эксплуатации

По словам гендиректора Роскосмоса, станция превысила все допустимые сроки существования

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) превысила все допустимые сроки существования и подходит к финишу эксплуатации. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вы знаете, что Международная космическая станция, она уже подходит к финишу своего существования. <…> К сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования", - сказал Борисов, добавив, что 80% российского оборудования на МКС находится за пределами гарантийных сроков существования.

12 апреля Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство России продлило работу на МКС до 2028 года. Позднее глава госкорпорации проинформировал страны - партнеры по МКС об этом решении.

Также в апреле директор NASA Билл Нельсон в интервью агентству Reuters заявил, что рассчитывает на сотрудничество России и США по проекту МКС до 2030 года. В опубликованном в марте запросе бюджета NASA на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года) говорится о финансировании работы МКС как минимум до 2030 года.

Участниками проекта МКС являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).