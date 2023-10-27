Борисов: Роскосмос и NASA постоянно занимаются вопросами безопасности работы экипажа МКС

Как заявил гендиректор Роскосмоса, на станции находится много запасного оборудования для оперативной замены вышедших из строя агрегатов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Роскосмос совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) постоянно занимаются вопросами обеспечения безопасности работы экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Действительно, мы будем праздновать 25 лет Международной космической станции. Первый модуль был запущен еще в 1998 году. Безусловно, ничего вечного не бывает. Станция стареет. Тем не менее, вопрос безопасности экипажа - это вопрос первостепенный, и мы в тесном контакте с коллегами из NASA постоянно работаем, в первую очередь, над безопасностью экипажа и продолжением работы станции", - сказал Борисов.

По его словам, на МКС находится очень много запасного оборудования для оперативной замены вышедших из строя агрегатов. "Поставляем нашими "грузовиками" все необходимое оборудование, которое постоянно меняется", - добавил глава Роскосмоса.