27 октября, 11:40,
обновлено 27 октября, 12:08

Борисов: Роскосмос и NASA постоянно занимаются вопросами безопасности работы экипажа МКС

Как заявил гендиректор Роскосмоса, на станции находится много запасного оборудования для оперативной замены вышедших из строя агрегатов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Роскосмос совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) постоянно занимаются вопросами обеспечения безопасности работы экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Действительно, мы будем праздновать 25 лет Международной космической станции. Первый модуль был запущен еще в 1998 году. Безусловно, ничего вечного не бывает. Станция стареет. Тем не менее, вопрос безопасности экипажа - это вопрос первостепенный, и мы в тесном контакте с коллегами из NASA постоянно работаем, в первую очередь, над безопасностью экипажа и продолжением работы станции", - сказал Борисов.

По его словам, на МКС находится очень много запасного оборудования для оперативной замены вышедших из строя агрегатов. "Поставляем нашими "грузовиками" все необходимое оборудование, которое постоянно меняется", - добавил глава Роскосмоса. 

Теги:
РоссияБорисов, Юрий Иванович
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