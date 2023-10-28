СМИ: европейский проект Galileo зашел в тупик из-за бойкота российских технологий

По данным портала La Nouvelle Tribune, после отказа от российских ракет-носителей "Союз" европейское сообщество теперь обращается к SpaceX

ТАСС, 28 октября. Европейский проект навигационной системы Galileo зашел в тупик из-за бойкота российских технологий и недоступности ракет-носителей. Об этом в пятницу сообщил портал La Nouvelle Tribune.

По его информации, ракета-носитель Ariane-5 выведена из эксплуатации, Vega-C и Ariane-6 еще находятся на стадии разработки, первый полет которых запланирован на 2024 год. Согласно порталу, Европа оказалась "в дыре возможностей".

После отказа от российских ракет-носителей "Союз" европейское сообщество теперь обращается к SpaceX, чтобы восполнить этот дефицит.

23 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что ЕКА и SpaceX договорились вывести на орбиту четыре навигационных спутника, которые должны стать частью европейской навигационной системы "Галилео".

"Галилео" - европейская глобальная навигационная спутниковая система. По состоянию на 2023 год она включала в себя 23 активных спутника на орбите Земли и обслуживала около 4 млрд пользователей по всему миру. Точность определения геолокации составляет 20 см.