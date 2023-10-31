31 октября, 01:20

Китайский корабль "Шэньчжоу-16" вернулся на Землю

Посадочный модуль космического аппарата приземлился в пустыне Гоби

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого китайского аппарата "Шэньчжоу-16" во вторник успешно вернулся на Землю после почти пяти месяцев, проведенных на национальной орбитальной станции "Тяньгун". Об этом сообщает агентство Xinhua.

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Посадочный модуль приземлился в 08:11 по местному времени (03:11 мск) в пустыне Гоби на площадку Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия. Центральное телевидение Китая в настоящее время ведет трансляцию того, как специалисты поисково-спасательного отряда осматривают находящихся внутри трех тайконавтов и помогают им выбраться наружу. Члены экипажа "Шэньчжоу-16" вернулись на Землю после очередной ротации на станции "Тяньгун", где уже приступила к работе команда корабля "Шэньчжоу-17", успешный запуск которого состоялся 26 октября.

Трое тайконавтов с "Шэньчжоу-17" пробудут на орбите шесть месяцев. Они проведут научные эксперименты и испытания различного полезного груза. Им предстоит осуществить внекорабельную деятельность - проводить монтажные и ремонтные работы в космосе. Кроме того, тайконавты будут заниматься сбором эксплуатационных данных, выполнять задачи по повышению эффективности функционирования станции и усилению координации при взаимодействии с наземным центром обеспечения.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы "Т" (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и стал доступен для международных проектов. 

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