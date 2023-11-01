Артемьев заявил, что космонавта из КНДР можно подготовить за четыре месяца

Летчик-космонавт отметил, что подготовка зависит от доброй воли, желания тех людей, которые хотят полететь, и наличия места на корабле

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Подготовка космонавта из КНДР займет не более четырех месяцев, однако сроки его полета в космос зависят от наличия мест на корабле, рассказал ТАСС летчик-космонавт, герой Российской Федерации Олег Артемьев, посетивший Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.

"Это очень реально. Пока я не видел, чтобы к нам кто-то приехал из КНДР, сейчас у нас белорусы летят, Венесуэла недавно приезжала, поэтому ждем. Это будет здорово. Эта подготовка примерно [займет] 3,5-4 месяца, <…> она зависит от доброй воли, желания тех людей, которые хотят полететь - это раз, и наличия места на корабле", - сказал Артемьев.

Он отметил, что сроки полета сильно зависят от наличия мест на корабле, ближайшие два полета "Союза" уже расписаны.

Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына обсуждалась потенциальная подготовка космонавта из КНДР. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия готова при желании КНДР подготовить космонавта из этой страны.

Олег Артемьев - российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина", 118-й космонавт СССР/ России и 534-й космонавт мира. Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации, участник основных космических экспедиций МКС-39/МКС-40, МКС-55/МКС-56, МКС-66/МКС-67.