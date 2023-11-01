Астронавты NASA завершили выход в открытый космос

Его продолжительность составила 6 часов 42 минуты

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Американские астронавты Лорел О'Хара и Жасмин Могбели завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход начался в момент переключения скафандров на автономное питание в 08:05 по времени восточного побережья США (15:05 мск) и завершился в 14:47 (21:47 мск). Таким образом, он продлился 6 часов и 42 минуты. За это время астронавты провели отладку одного из устройств для позиционирования панелей солнечных батарей, установили крепление для последующего монтажа солнечных панелей, однако не успели полностью демонтировать блок радиоэлектроники. Для двух астронавтов этот выход в открытый космос стал первым в карьере.

На МКС вахту несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (специальный корреспондент ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Могбели и О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.