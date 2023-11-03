Глава НПК "БАРЛ": новый завод "Газпрома" поможет международному сотрудничеству в космосе

Согласно данным "Газпрома", предприятие заработает до конца 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Сборочное производство космических аппаратов (СПКА), организуемое компанией "Газпром СПКА" в подмосковном Щелкове, откроет новые двери для международного сотрудничества в сфере космоса. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил гендиректор частного Научно-производственного концерна (НПК) "БАРЛ" Сергей Басков. В среду концерн заключил с "Газпром космические системы" договор о сотрудничестве - так, в Щелкове будет проходить сборка и испытания аппаратов, разработанных в НПК "БАРЛ".

Басков отметил, что современные российские предприятия, осуществляющие сборку космических аппаратов, как правило, закрытые. "Чтобы зарубежные партнеры могли проникнуть на предприятия, где эти спутники собираются, требуется масса всяческих разрешений, и срок - не менее двух месяцев. А когда идет сборка технологической продукции, к которой относятся космические аппараты, требуется частое посещение", - сказал он.

По словам Баскова, в СПКА такой закрытости не предполагается, и это поможет работать с партнерами из-за рубежа. "Учитывая, что у нас большой пакет заказов зарубежных стран, нам очень выгодно будет возить их, показывать, рекламировать продукцию", - сказал он.

Басков отметил, что над заводом также успели поработать коллеги из Европы, которые поделились соответствующими технологиями. "Это оборудование - самое современное, и оно находится на одной площадке", - сказал глава концерна, добавив, что в рамках одного из предыдущих проектов специалистам "БАРЛ" приходилось работать на трех площадках. По его словам, необходимость транспортировки спутника с одной площадки на другую несла с собой как риски для самого аппарата, так и дополнительные издержки для компании.

По данным "Газпрома", технологический комплекс СПКА планируется запустить до конца 2023 года. На нем будет установлено современное оборудование с высоким уровнем автоматизации, а вся продукция будет проходить многоступенчатую проверку на испытательных стендах.