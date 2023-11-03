Участник космической миссии "Аполлон-16" Маттингли умер в возрасте 87 лет

Он также помог в возвращении на Землю поврежденного космического корабля "Аполлон-13", рассказал директор NASA Билл Нельсон

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Астронавт Томас Маттингли умер на 88-м году жизни. Об этом говорится в заявлении директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона, размещенном в четверг на сайте агентства.

Маттингли с 16 по 27 апреля 1972 года в должности пилота командного модуля совершил полет на "Аполлоне-16". В ходе этой миссии была осуществлена пятая высадка людей на Луну.

В заявлении директора NASA отмечается, что Маттингли оказал значительную помощь при возвращении астронавтов с миссии "Аполлон-13", когда произошел взрыв бака с жидким кислородом, что привело к выходу из строя основной энергетической установки корабля и проблемам с системой регенерации воздуха в командном модуле. Астронавт не смог принять участие в этом полете из-за проблем со здоровьем. "Маттингли остался [на Земле] и принимал ключевые решения в режиме реального времени для того, чтобы успешно вернуть домой поврежденный космический корабль и экипаж "Аполлона-13", - отметил Нельсон.