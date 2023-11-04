Роскосмос представил на форуме "Россия" макеты "Спектра-РГ" и РОС

Также посетителям экспозиции представят элементы ядерного буксира

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Роскосмос представил макеты космической обсерватории "Спектр-РГ" и Российской орбитальной станции, а также элементы ядерного буксира в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Впервые можно увидеть элементы транспортно-энергетического модуля, включая массивную ядерную энергетическую установку, макет "Спектра-РГ", РОС и другое", - говорится в сообщении. Кроме того, посетителям экспозиции Роскосмоса в павильоне "Космонавтика и авиация" представят ракеты "Ангара", "Амур-СПГ" и "Корона", а также макет демонстратора многоразового крылатого ракетного блока "Крыло-СВ".

Отмечается, что в день открытия к гостям обратился исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев, а также космонавты, несущие вахту на борту Международной Космической станции - Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Константин Борисов.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" началась 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве и будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабских государств и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.