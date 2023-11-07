В РКК "Энергия" назвали срок работы Российской орбитальной станции

Генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьев сообщил, что этот срок должен составить 50 лет

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Срок активного существования перспективной Российской орбитальной станции должен составить 50 лет, что необходимо для отработки технологий межпланетных пилотируемых полетов. Об этом сообщил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев в рамках конференции по космической биологии и авиакосмической медицине "Земля - Орбита - Дальний космос".

"Мы Российскую орбитальную станцию совершенно нахально проектируем, заявляя, что срок ее работы - 50 лет", - сказал он в ходе круглого стола "Пилотируемая космонавтика: Орбита - Дальний космос".

Соловьев добавил, что пилотируемые комплексы на околоземной орбите необходимо развивать таким образом, чтобы они были элементами будущей межпланетной станции.