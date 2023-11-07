7 ноября, 10:36

На космодром Восточный доставили две ракеты "Союз-2" для будущих запусков

В Роскосмосе добавили, что ступени ракет поместят в стеллажи для хранения до начала их транспортировки в монтажно-испытательный комплекс и сборки в "пакеты"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Эшелон с двумя ракетами "Союз-2" и головными обтекателями доставлен на космодром Восточный, сообщили в Роскосмосе.

"На Восточный прибыл эшелон с двумя ракетами "Союз-2" и головными обтекателями для следующих запусков. Специалисты Роскосмоса в ближайшее время приступят к отогреву и очистке вагонов в тепловом тамбуре склада блоков. Следующий этап - разгрузка контейнеров с составными частями ракет и створками головных обтекателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

В Роскосмосе добавили, что ступени ракет поместят в стеллажи для хранения до начала их транспортировки в монтажно-испытательный комплекс и сборки в "пакеты". 

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