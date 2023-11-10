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Наука

Орбиту МКС подняли на 2,5 км перед запуском "Прогресса МС-25"

Маневр выполнили с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована на 2,5 км, чтобы сформировать баллистические условия перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-25". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Перед прибытием нового грузовика "Прогресс МС-25" нужно скорректировать орбиту Международной космической станции", - говорится в распространенном сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,5 км и составила 417,98 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24". Они были включены в 00:11 мск и проработали 905,7 секунд.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава. 

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