10 ноября, 01:47

Cargo Dragon с грузом для МКС стартовал с космодрома во Флориде

Корабль должен доставить на орбитальную станцию продовольствие и оборудование для проведения научных экспериментов

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя с грузовым кораблем Cargo Dragon для пополнения запасов на Международной космической станции (МКС) в рамках 29-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Космического центра Кеннеди во Флориде в 20:28 9 ноября по времени восточного побережья США (04:28 мск 10 ноября).

Как ожидается, корабль должен произвести стыковку с МКС 11 ноября. Cargo Dragon доставит на орбитальную станцию порядка 3 тонн грузов, включая продовольствие и оборудование для проведения научных экспериментов. Контролировать стыковку будут астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС. 

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США
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