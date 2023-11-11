Грузовой корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Путь от стартовой площадки до Международной космической станции занял порядка 33 часов

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС) в рамках 29-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Cargo Dragon, который в четверг стартовал с космодрома в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида, состыковался с орбитальной станцией в автономном режиме в 05:08 по времени Восточного побережья США (13:08 мск). Путь от стартовой площадки до МКС занял у корабля порядка 33 часов.

Грузовой корабль доставил на орбитальную станцию около 3 тонн грузов, включая продовольствие и оборудование для проведения научных экспериментов. Контролировали стыковку астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорел О'Хара.

Как ожидается, Cargo Dragon пробудет на станции около месяца, после чего начнет свое возвращение на Землю, где приводнится у берегов Флориды.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.