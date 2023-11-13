13 ноября, 12:24

Сервисы "Цифровая Земля" будут доступны потребителям с января

Комплекс "Цифровая Земля" позволяет получать регионам информацию для экомониторинга, следить за развитием сельского хозяйства и состоянием лесных территорий, наблюдать за динамикой чрезвычайных ситуаций, контролировать строительные работы, управлять природными ресурсами и заповедными территориями

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Государственные испытания комплекса геосервисов "Цифровая Земля", анализирующего данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с использованием искусственного интеллекта, завершены. С января сервисы будут доступны всем потребителям, заявил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко.

"Буквально сегодня мы завершили государственные испытания информационной системы "Цифровая земля", и с января <…> эти сервисы будут доступны всем потребителям", - сказал он на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" в Институте космических исследований РАН.

Комплекс "Цифровая Земля" позволяет получать регионам наглядную информацию для экомониторинга, следить за развитием сельского хозяйства и состоянием лесных территорий, выявлять и наблюдать за динамикой чрезвычайных ситуаций, контролировать строительные работы, управлять природными ресурсами и заповедными территориями. В начале ноября Роскосмос сообщил, что комплекс геосервисов завершил первый этап масштабирования, охватив всю территорию России.

21-я международная конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" проходит в ИКИ РАН с 13 по 17 ноября 2023 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация