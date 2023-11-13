Сервисы "Цифровая Земля" будут доступны потребителям с января

Комплекс "Цифровая Земля" позволяет получать регионам информацию для экомониторинга, следить за развитием сельского хозяйства и состоянием лесных территорий, наблюдать за динамикой чрезвычайных ситуаций, контролировать строительные работы, управлять природными ресурсами и заповедными территориями

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Государственные испытания комплекса геосервисов "Цифровая Земля", анализирующего данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с использованием искусственного интеллекта, завершены. С января сервисы будут доступны всем потребителям, заявил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко.

"Буквально сегодня мы завершили государственные испытания информационной системы "Цифровая земля", и с января <…> эти сервисы будут доступны всем потребителям", - сказал он на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" в Институте космических исследований РАН.

Комплекс "Цифровая Земля" позволяет получать регионам наглядную информацию для экомониторинга, следить за развитием сельского хозяйства и состоянием лесных территорий, выявлять и наблюдать за динамикой чрезвычайных ситуаций, контролировать строительные работы, управлять природными ресурсами и заповедными территориями. В начале ноября Роскосмос сообщил, что комплекс геосервисов завершил первый этап масштабирования, охватив всю территорию России.

21-я международная конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" проходит в ИКИ РАН с 13 по 17 ноября 2023 года.