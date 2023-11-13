13 ноября, 12:38

В Роскосмосе допустили перенос запуска спутника "Ресурс-П" на начало 2024 года

Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" может быть запущен в начале 2024 года, а не в конце этого, как планировалось ранее. Такую возможность допустил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко.

"Что касается высокодетальной съёмки - на стапелях стоит уже аппарат "Ресурс-П", и мы планируем запустить в конце этого года. Максимум, может, в начале следующего", - сказал он на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" в Институте космических исследований РАН.

Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок активного существования на орбите составляет пять лет.

21-я международная конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" проходит в ИКИ РАН с 13 по 17 ноября 2023 года. 

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Россия
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