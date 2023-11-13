Радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" начнет работу 1 января

Заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко заявил, что запуск второго "Кондора-ФКА", а также спутника "Обзор-Р" намечен на 2024 год

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Летные испытания радиолокационного спутника высокого разрешения завершаются, он начнет работу 1 января 2024 года. Об этом заявил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко.

"Кондор" - радиолокационный аппарат - летает. Сегодня завершаются летные испытания, и с 1 января 2024 года мы будем предоставлять данные радиолокационные всем потребителям", - сказал он на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" в Институте космических исследований РАН.

Заичко добавил, что запуск второго "Кондора-ФКА", а также спутника "Обзор-Р" намечен на 2024 год.

Радиолокационный спутник высокого разрешения "Кондор-ФКА" № 1 был запущен 27 мая. По данным НПОмаш, запуск следующего аппарата намечен на июнь 2024 года. Аппараты группировки смогут при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.

НПОмаш также ведет разработку спутника для поиска полезных ископаемых "Кондор-ФКА-М". Его характеристики и сроки будут уточнены по результатам запуска двух "Кондоров-ФКА".

21-я международная конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" проходит в ИКИ РАН с 13 по 17 ноября 2023 года.