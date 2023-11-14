Российским космонавтам доставят на "Прогрессе" к Новому году мандарины

Начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников рассказал, что также им отправят шоколад, вяленое мясо, горчицу и аджику

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мандарины и апельсины для новогоднего стола российских космонавтов будут отправлены на грузовом корабле "Прогресс МС-25", запуск которого к Международной космической станции (МКС) запланирован на1 декабря. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

"Как обычно, по пожеланиям отправим много шоколадок и конфет. Также вяленое мясо, говядину и оленину, горчицу и аджику. Из свежих фруктов будут отправлены яблоки, грейпфруты, лимоны, апельсины, мандарины", - рассказал Ведерников, отвечая на вопрос, какие продукты будут отправлены космонавтам на предновогоднем "Прогрессе".

На МКС вахту несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов.