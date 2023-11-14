13 ноября, 22:08
ТАСС на МКС

Российским космонавтам доставят на "Прогрессе" к Новому году мандарины

Начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников рассказал, что также им отправят шоколад, вяленое мясо, горчицу и аджику

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мандарины и апельсины для новогоднего стола российских космонавтов будут отправлены на грузовом корабле "Прогресс МС-25", запуск которого к Международной космической станции (МКС) запланирован на1 декабря. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

"Как обычно, по пожеланиям отправим много шоколадок и конфет. Также вяленое мясо, говядину и оленину, горчицу и аджику. Из свежих фруктов будут отправлены яблоки, грейпфруты, лимоны, апельсины, мандарины", - рассказал Ведерников, отвечая на вопрос, какие продукты будут отправлены космонавтам на предновогоднем "Прогрессе".

На МКС вахту несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов. 

Теги:
РоссияТАСС на МКС
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация