14 ноября, 07:23

На космодром Байконур доставили второй спутник "Арктика-М"

Он пройдет предпусковую подготовку, заправку топливом и стыковку с разгонным блоком в монтажно-испытательном корпусе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Метеорологический космический аппарат "Арктика-М" № 2, запуск которого запланирован на середину декабря, доставлен на космодром Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"13 ноября из международного аэропорта Шереметьево авиатранспортом на космодром Байконур доставлен космический аппарат "Арктика-М" № 2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спутник пройдет предпусковую подготовку, заправку топливом и стыковку с разгонным блоком в монтажно-испытательном корпусе. На орбиту аппарат будет выведен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

В декабре 2022 года в НПО им. С. А. Лавочкина заявили, что спутниковая группировка будет расширена до четырех аппаратов. Как уточнили на предприятии, такая группировка позволит сократить периодичность съемки полярной области и детализировать краткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС в Арктике. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация