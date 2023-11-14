14 ноября, 11:29

Комплекс, на базе которого пройдет SIRIUS-23, не имеет аналогов в мире

Как заявил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, предстоящий эксперимент ляжет в основу будущих межпланетных перелетов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комплекс с искусственной средой обитания, на базе которого пройдет международный годовой изоляционный эксперимент SIRIUS-23, не имеет аналогов в мире. Об этом заявил журналистам директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

Эксперимент SIRIUS-23, моделирующий полет на Луну, стартует 14 ноября в Москве на базе ИМБП. "Изоляционные исследования позволяют решать целый круг задач земного плана, к примеру, в области экстремальной физиологии. Комплекс создавался по задумке Сергея Павловича Королева как макет тяжелого межпланетного корабля. Он не имеет аналогов в мире и всегда привлекал внимание зарубежных коллег", - сказал Орлов.

Комплекс был спроектирован и построен в 1964-1970 годы, введен в эксплуатацию в 1971 году. По словам Орлова, предстоящий эксперимент ляжет в основу будущих межпланетных перелетов. "Изоляционные исследования - модель, которая давно и регулярно используется для решения задач пилотируемой космонавтики. Именно благодаря им отрабатывалось пребывание космонавтов на Международной космической станции. Сейчас эпицентр исследований посвящен предстоящим межпланетным полетами", - отметил глава ИМБП.

Членами экипажа миссии SIRIUS-23 стали шесть испытателей добровольцев: командир экипажа Юрий Чеботарев, бортинженер Анжелика Парфнова, врач экипажа Ксения Орлова, исследователь Ксения Шишенина, исследователь Рустам Зарипов (все - Россия), а также исследователь Ольга Мастицкая из Белоруссии.

О SIRIUS

Эксперимент SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, "международное научное исследование в уникальном наземном комплексе") - международный проект, который реализуется в рамках концепции Международного центра по разработке системы медико-биологического обеспечения межпланетных полетов и проводится в Москве на базе ИМБП.

Его организаторами выступают ИМБП и NASA Human Research Program ("программа исследований человека") при участии специалистов из России, Германии, Канады, США, Франции, Италии, ОАЭ и других стран.

Проект SIRIUS предусматривает серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток, а в 2018-2019 годах эксперимент длился четыре месяца. 

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