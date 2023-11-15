15 ноября, 07:47

Борисов вручил коллективу ЦПК орден Гагарина

Награду от гендиректора Роскосмоса принял начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос"

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 15 ноября. / ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов вручил коллективу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина орден Гагарина. Вручение государственной награды прошло на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос" в ЦПК. Орден от гендиректора Роскосмоса принял начальник центра Максим Харламов.

Президент России Владимир Путин наградил коллектив ЦПК орденом 5 октября 2023 года. Как следует из указа, коллектив ЦПК удостоился ордена за большой вклад в развитие отечественной космонавтики и создание уникальной системы подготовки космонавтов.

ЦПК им. Ю. А. Гагарина создан для подготовки космонавтов, обеспечения их безопасного пребывания на орбите, а также реабилитации после выполнения космических полетов. Кроме того, в центре проводятся работы по обеспечению пилотируемых космических программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области изучения космического пространства и создания космической техники. 

Теги:
РоссияБорисов, Юрий Иванович
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