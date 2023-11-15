15 ноября, 07:46

Борисов: работа МКС будет продлеваться "настолько, насколько это будет возможно"

По словам главы Роскосмоса, все, что имеет мировая пилотируемая космонавтика, базируется на том, что в свое время заложил Советский Союз

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 15 ноября. / ТАСС/. Эксплуатация Международной космической станции (МКС) будет продлеваться настолько, насколько это будет возможно, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Мы будем продлевать работу настолько, насколько это будет возможно", - сказал он на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос" в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

По его словам, все, что имеет мировая пилотируемая космонавтика, базируется на том, что в свое время заложил Советский Союз. Борисов отметил, что более 400 экспериментов, проведенных на борту станции, обогатили отечественную и международную науку ценным опытом. Этот опыт, добавил глава Роскосмоса, "скапливается и будет использоваться и переиспользоваться в будущих полетах".

В ноябре 2022 года Борисов сообщал в интервью ТАСС, что срок участия в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции (РОС), начала полетов к ней российских космонавтов и других факторов. В конце февраля 2023 года прошло заседание научно-технического совета (НТС) Роскосмоса с участием руководства госкорпорации, дочерних предприятий и организаций РАН, которые являются соисполнителями работ по российскому сегменту МКС. По итогам заседания НТС одобрил решение о продлении срока эксплуатации российского сегмента станции до 2028 года и начал подготовку документов для обращения в правительство.

12 апреля 2023 года Борисов доложил президенту Владимиру Путину, что правительство России продлило работу на МКС до 2028 года.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Она является многомодульной и весит около 435 т, с пристыкованными кораблями вес может доходить до 470 т. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария). 

Теги:
РоссияБорисов, Юрий Иванович
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