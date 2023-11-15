15 ноября, 08:01

Первую высадку космонавтов РФ на Луну запланировали на 2031-2040 годы

По данным генконструктора РКК "Энергия" Владимира Соловьева, лунную базу планируют построить в период с 2041 по 2050 год

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 15 ноября. / ТАСС/. Отправка российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 год, следует из доклада генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК "Энергия", академика РАН Владимира Соловьева.

"Подготовка к развертыванию лунной базы - 2031-2040 [годы]", - говорится в проекте дорожной карты освоения Луны, представленной Соловьевым на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос" в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Отмечается, что на этот этап освоения естественного спутника планируется начало пилотируемых экспедиций (в том числе первая высадка), а также геологические исследования. Строительство самой лунной базы запланировано на период с 2041 по 2050 год. 

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