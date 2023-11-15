Россия с 1994 года вложила в проект МКС больше $14 млрд

По данным академика РАН Владимира Соловьева, всего за период создания и существования МКС обошлась странам-участницам в $168,3 млрд

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 15 ноября. / ТАСС/. Вклад Российской Федерации в создание и обслуживание Международной космической станции (МКС) с 1994 года составляет $14,2 млрд, следует из доклада генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК "Энергия", академика РАН Владимира Соловьева.

"Создание и эксплуатация российского сегмента. Транспортные корабли "Союз" и "Прогресс" - $14,2 [млрд], - говорится на слайде презентации Соловьева на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос" в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

По словам Соловьева, всего за период своего создания и существования МКС обошлась странам-участницам в $168,3 млрд. Так, Россия вложилась в проект на 10%, но обладает правами на 30% ресурсов станции.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Она является многомодульной и весит около 435 т, с пристыкованными кораблями вес может доходить до 470 т. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).