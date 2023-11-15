Российские космонавты на МКС отводят до 50% полезного времени на ремонт

По словам генконструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимира Соловьева, "дорогущее время работы космонавтов" уходит на восстановление техники, вместо научных экспериментов

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 15 ноября. / ТАСС/. Проведение ремонтно-восстановительных работ на российском сегменте (РС) Международной космической станции (МКС) занимает до половины полезного времени российских космонавтов, следует из доклада генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК "Энергия", академика РАН Владимира Соловьева.

"Ремонтные работы РС МКС занимают до 50% полезного времени российского экипажа", - говорится на слайде презентации Соловьева на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос" в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

"Мы тратим дорогущее время работы космонавтов на восстановление техники, вместо того чтобы заниматься научными экспериментами", - добавил генконструктор.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Она является многомодульной и весит около 435 тонн, с пристыкованными кораблями вес может доходить до 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).