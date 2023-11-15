15 ноября, 10:34

В Роскосмосе заявили о готовности макета "Ангары-НЖ" к вывозу на стартовый комплекс

Вывоз изделия на стартовую площадку назначен на 16 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты ЦЭНКИ и Центра Хруничева на космодроме Восточный подготовили к вывозу на стартовый комплекс макет ракеты-носителя "Ангара-НЖ". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня совместный расчет специалистов ЦЭНКИ и Центра Хруничева (входят в Роскосмос) осуществили перекладку макета "Ангара-НЖ" на транспортно-установочный агрегат. Электрозаправочный макет успешно прошел все проверки в рамках комплексных испытаний на техническом комплексе. Вывоз изделия на стартовую площадку назначен на 16 ноября. Совместные комплексные испытания первого этапа будут проходить около месяца", - говорится в сообщении.

Макет ракеты-носителя "Ангара-НЖ" изготовлен на омском предприятии "Полет" и предназначен для отработки подготовки первой летной "Ангары-А5" к пуску, а также для аттестации технического и стартового комплексов космического ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный.

Макет доставлен на космодром 5 июня. "Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром Минобороны РФ). 

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Россия
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