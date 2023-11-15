В Химках разработали космический аппарат для исследования Арктики

Оборудование обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Изготовление второго космического аппарата для первой высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" завершили на предприятии НПО имени С. А. Лавочкина в Химках, оборудование обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

"На предприятии городского округа Химки НПО имени С. А. Лавочкина, входящем в Госкорпорацию "Роскосмос", завершили изготовление второго космического аппарата для первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М". Спутник обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, что будет способствовать динамичному развитию северных регионов нашей страны. На данный момент аппарат доставлен на космодром "Байконур", пуск запланирован на декабрь этого года", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в рамках подготовки к запуску "Арктика-М" № 2 прошел необходимые испытания: комплексные электрические, термоэлектрические в вакуумной камере, технологические вибрационные, а также контроль герметичности двигательной установки. Помимо этого, в монтажно-испытательном корпусе космический аппарат пройдет предпусковую подготовку, заправку топливом и стыковку с разгонным блоком. Его выведение на орбиту будет осуществлено ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком химкинского производства "Фрегат".

В пресс-службе рассказали, что первый аппарат высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы был выведен на целевую орбиту в феврале 2021 года и в настоящее время выполняет целевые задачи в полном объеме. Он стал первым в мире метеорологическим спутником, исследующим арктический регион с высокоэллиптической орбиты. Теперь два космических аппарата "Арктика-М" в составе системы будут обеспечивать круглосуточный мониторинг поверхности, облачности, морей Земли в арктическом регионе и прилегающих территориях, а также постоянный и надежный обмен метеорологической информацией, передачу службам спасения сигналов о местоположении терпящих бедствие судов и самолетов в рамках международной поисково-спасательной системы "Коспас-Sarsat".

Поясняется, что создание спутниковых систем на высокоэллиптических орбитах необходимо для решения задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Проводимая работа будет способствовать динамичному социально-экономическому развитию северных регионов страны.