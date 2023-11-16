Китай запустил спутник нового поколения для наблюдения за океанами

Он стал 497-м по счету для носителей серии "Чанчжэн"

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Китай успешно запустил спутник нового поколения для осуществления наблюдений за океанами. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в соцсети WeChat, вывод аппарата на орбиту был осуществлен в 11:55 по местному времени (06:55 мск) при помощи ракеты CZ-2C с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 497-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Новый космический аппарат, название которого не указывается, будет использоваться для анализа цвета морской воды, колебаний ее температуры, а также с целью изучения изменений ледяного покрова, взвешенных веществ. Цель проекта - оценка состояния водных ресурсов и экологии как в открытом море, так и в прибрежных акваториях, в районе ключевых фарватеров, портов и архипелагов.

CZ-2C - жидкотопливная двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 42 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 2,85 тонны полезного груза (для геостационарной переходной орбиты - 1 тонна).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд и заняв по этому показателю за год второе место после США.