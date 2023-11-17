Запуск космического корабля Starship перенесли по техническим причинам

Его планировали провести с площадки космодрома Бока-Чика в Техасе утром 17 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX сообщила о переносе запуска прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship на субботу по техническим причинам.

Ранее запуск Starship с площадки космодрома Бока-Чика в Техасе планировалось провести утром 17 ноября. "Нам необходимо заменить привод решетчатого стабилизатора, так что запуск перенесен на субботу", - написала компания на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

20 апреля SpaceX осуществила первый испытательный запуск ракеты-носителя с установленным на нее прототипом Starship. 120-метровая ракета, достигнув высоты 38 км, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта, спустя еще полторы минуты последовал взрыв. Ведущие трансляции на сайте SpaceX отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.