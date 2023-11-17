В Иркутской области будут апробировать российские разработки в космической сфере

Это предусматривает соглашение, подписанное между правительством региона и Роскосмосом

ИРКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Иркутская область будет местом апробации отечественных средств и технологий в космической сфере. Это предусматривает соглашение, подписанное между правительством региона и Роскосмосом на Международной выставке-форуме "Россия".

"Реализация соглашения будет способствовать апробации и применению российских технических средств и технологий в области космической деятельности на территории Иркутской области. Например, использовать данные систем дистанционного зондирования Земли из космоса, продукты и услуги на их основе, информацию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", - сообщила по итогам подписания документа пресс-служба правительства региона.

Еще одно направление сотрудничества - внедрение в практику в регионе тематических сервисов, реализованных в проекте "Цифровая земля". Они позволяют, в частности, проводить мониторинг строительства, чрезвычайных ситуаций, экологической обстановки, эффективности использования минеральных, земельных, водных и лесных и других ресурсов.

Соглашение подписали генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона отметил, что Приангарье имеет сложные климатические условия, и развитие космических технологий позволит оперативно принимать управленческие решения. Борисов добавил, что спрос на космические услуги растет каждый лень. "Невозможно сегодня представить жизнь простых людей без космических услуг. Мы постараемся максимально удовлетворить спрос пользователей и берем на себя обязательство улучшать количество и качество этих услуг", - сказал он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.