18 ноября, 13:04,
обновлено 18 ноября, 13:51

В SpaceX сообщили о предположительном взрыве корабля Starship

Ракета-носитель с кораблем Starship. AP Photo/ Eric Gay
Ракета-носитель с кораблем Starship
© AP Photo/ Eric Gay

Его запуск состоялся в 07:02 по местному времени со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках второго испытательного орбитального запуска. Трансляция ведется на странице компании в соцсети X (ранее Twitter).

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Запуск был осуществлен со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика (штат Техас), он состоялся в 07:02 по местному времени (16:02 мск).

Позднее в SpaceX сообщили, что Starship, предположительно, взорвался в воздухе вскоре после старта. "Мы полагаем, что потеряли вторую ступень, - сказал специалист компании SpaceX, выступавший в качестве одного из ведущих трансляции запуска. - Мы полагаем, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полета". 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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