В SpaceX сообщили о предположительном взрыве корабля Starship

Его запуск состоялся в 07:02 по местному времени со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках второго испытательного орбитального запуска. Трансляция ведется на странице компании в соцсети X (ранее Twitter).

Запуск был осуществлен со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика (штат Техас), он состоялся в 07:02 по местному времени (16:02 мск).

Позднее в SpaceX сообщили, что Starship, предположительно, взорвался в воздухе вскоре после старта. "Мы полагаем, что потеряли вторую ступень, - сказал специалист компании SpaceX, выступавший в качестве одного из ведущих трансляции запуска. - Мы полагаем, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полета".