20 ноября, 10:05

В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"

Решение приняли в связи с неготовностью необходимой инфраструктуры, сообщил исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сроки полета нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК) "Орел" сдвигаются в связи с неготовностью необходимой инфраструктуры, но в "бесконечный долгострой" проект не превратится. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Космический корабль не существует отдельно - он существует в составе космического ракетного комплекса. <…> С этим же связано фазирование сроков по испытаниям "Орла", - сказал Блошенко в рамках конференции "Наука на МКС", посвященной 25-летию Международной космической станции.

По его словам, на космодроме Восточный необходимо построить монтажно-испытательный корпус, а также разместить средства поиска и спасения возвращающихся экипажей. Более того, добавил он, для полетов корабля будет использоваться ракета "Ангара", а необходимая для нее стартовая инфраструктура на Восточном сейчас находится в стадии испытаний. Тем не менее, отметил Блошенко, проект продолжается. "Нам деваться некуда. Бесконечным долгостроем это в любом случае не станет", - заключил он.

Пилотируемый космический корабль нового поколения (ПТК НП) создается Роскосмосом для полетов к перспективной Российской орбитальной станции (РОС), а также за пределы низкой околоземной орбиты. Как сообщил в ноябре генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев, первый полет ПТК ожидается в 2028-2029 годах.

По словам генконструктора РОС Владимира Кожевникова, набор космонавтов под пилотов ПТК ожидается в 2024-2025 году, сейчас занимаются созданием тренажеров. Кожевников отметил, что как и научно-энергетический модуль РОС, корабль должен быть готов к запуску в 2027 году.

3-я международная конференция "Наука на МКС", посвященная 25-летию полета Международной космической станции, проходит в Институте космических исследований РАН с 20 по 23 ноября. 

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