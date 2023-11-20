20 ноября, 11:24

В Щелковском округе Подмосковья выбрали кремлевскую елку по снимкам из космоса

Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Лесники подобрали по космическим снимкам главную елку страны, которая отправится в Кремль. 25-метровое дерево находится в Щелковском округе Подмосковья, у поселка Фряново, сообщает пресс-служба Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"В Рослесинфорге расшифровали снимки из космоса, чтобы померить высоту главной новогодней елки страны и определить ее точное местонахождение. Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева - 84 года, диаметр ствола - 60 см", - говорится в сообщении.

Ежегодно главную елку страны выбирают тщательно, смотр проводится по всем лесничествам Московской области. Как правило, претендентками становятся около 50-70 елей в год. Основные требования - гладкий и неизогнутый ствол, ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей, чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения. Самое главное - удобное расположение, чтобы к дереву могла легко проехать тяжелая техника для ее перевозки. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация