В Щелковском округе Подмосковья выбрали кремлевскую елку по снимкам из космоса

Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Лесники подобрали по космическим снимкам главную елку страны, которая отправится в Кремль. 25-метровое дерево находится в Щелковском округе Подмосковья, у поселка Фряново, сообщает пресс-служба Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"В Рослесинфорге расшифровали снимки из космоса, чтобы померить высоту главной новогодней елки страны и определить ее точное местонахождение. Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева - 84 года, диаметр ствола - 60 см", - говорится в сообщении.

Ежегодно главную елку страны выбирают тщательно, смотр проводится по всем лесничествам Московской области. Как правило, претендентками становятся около 50-70 елей в год. Основные требования - гладкий и неизогнутый ствол, ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей, чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения. Самое главное - удобное расположение, чтобы к дереву могла легко проехать тяжелая техника для ее перевозки.