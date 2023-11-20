Музею космонавтики в Москве передадут журнал со станции "МИР"

Номер журнала "За рулем" был отпечатан специально к первому полету космонавтов в новом тысячелетии, имел первый порядковый номер в тираже и стартовал в космос вместе с экипажем 4 апреля 2000 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Специально отпечатанный к первому космическому полету в новом тысячелетии журнал "За рулем", который провел на станции "Мир" 72 дня, передадут в дар Музею космонавтики в Москве в ходе встречи с летчиками-космонавтами 23 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"23 ноября в 19:00 в Музее космонавтики пройдет встреча с летчиками-космонавтами РФ Юрием Батуриным и Сергеем Залетиным, которые передадут в коллекцию музея новый уникальный экспонат - единственный ежемесячный журнал в мире, побывавший вместе с экипажем в космосе <...>. На торжественной встрече космонавты расскажут о своей сложной миссии по спасению станции "Мир", трудностях и памятных моментах полета, поделятся личными историями и впечатлениями о работе в космосе и выходах в открытый космос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идея отправить журнал в космос пришла космонавту Батурину после его полета в космос в 1998 году. Номер журнала "За рулем" был отпечатан специально к первому полету космонавтов в новом тысячелетии, имел первый порядковый номер в тираже и стартовал в космос вместе с экипажем 4 апреля 2000 года. Журнал провел в невесомости 72 дня. Космонавты отметили журнал пятью печатями станции "Мир".