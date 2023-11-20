20 ноября, 16:12

В Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве по созданию лунной станции

Документ подписали Лаборатория исследования дальнего космоса и предприятие-резидент ООО "Китайско-белорусский высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и разработок"

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области создания Международной лунной исследовательской станции подписано в белорусско-китайском индустриальном парке "Великий камень". Об этом сообщила пресс-служба парка по итогам его посещения представителями Лаборатории исследований дальнего космоса "Тяньду" и Шанхайского НИИ космического движения.

"Состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве в области создания Международной лунной исследовательской станции между Лабораторией исследования дальнего космоса и предприятием-резидентом ООО "Китайско-белорусский высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и разработок", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на переговорах китайских научных организаций с руководством СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" и предприятием - резидентом парка ООО "Китайско-белорусский высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и разработок" обсуждены планы сотрудничества по реализации совместных проектов в области космических технологий.

В октябре 2023 года сообщалось, что Белоруссия присоединилась к совместному российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции, подписав соответствующую декларацию с Китайским национальным космическим управлением.

Индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению между КНР и Белоруссией. Он расположен под Минском вблизи национального аэропорта. Согласно указу президента, парк имеет самые крупные налоговые льготы в стране. 

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