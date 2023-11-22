22 ноября, 18:48

В Канаде сообщили, что астронавт Джошуа Кутрик полетит на МКС в 2025 году

Министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань отметил, что его миссия продлится шесть месяцев

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Астронавт Канадского космического агентства (ККА) Джошуа Кутрик отобран для полета на Международную космическую станцию (МКС), который состоится в начале 2025 года. Об этом сообщил министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань, выступая в штаб-квартире ККА в Монреале. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Рад объявить, что Джошуа Кутрик будет четвертым канадским астронавтом, который отправится на МКС. Полет запланирован на [космическом корабле] Starliner в начале 2025 года. Миссия продлится шесть месяцев", - сказал Шампань.

Кроме того, министр объявил, что Дженнифер Гиббонс станет запасным астронавтом для миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Artemis 2, которая должна совершить полет вокруг Луны в ноябре 2024 года. Ранее, помимо трех астронавтов НАСА, в эту миссию был включен представитель ККА Джереми Хансен.

Кутрик и Гиббонс (в прошлом она носила фамилию Сайди - прим. ТАСС) в 2017 году были отобраны ККА для полетов на МКС после 2024 года. На данный момент у Канады четыре действующих астронавта - Кутрик, Гиббонс, Хансен и Давид Сен-Жак, который уже работал на МКС. 

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