Кононенко показал тренировку на МКС под рассказы Чехова в исполнении актеров МХТ

По словам спецкора ТАСС на станции, аудиофайл с произведениями на борт прислал Константин Хабенский

МКС, 24 ноября. /ТАСС/. Командир отряда космонавтов Роскосмоса, спецкор ТАСС Олег Кононенко проводит беговые тренировки на борту Международной космической станции (МКС), прослушивая рассказы А. П. Чехова в исполнении актеров театра МХТ.

Спецкор ТАСС показал видеозапись своей тренировки на беговой дорожке. "Уже неделю слушаю рассказы Чехова в исполнении актеров МХТ. На днях Константин Юрьевич Хабенский прислал нам на борт МКС аудиофайл с рассказами А. П. Чехова в исполнении актеров театра МХТ. Это мой первый опыт такого прослушивания-прочтения книг, и он оказался удобен. Могу слушать в любое время и в любом месте, включить на повтор любимые эпизоды", - рассказал Кононенко.

Космонавт высоко оценил мастерство актеров МХТ. "Мне понравился и выбор автора, и выбор произведений, и великолепное чтение актеров театра МХТ, которые смогли передать всю глубину и эмоциональность рассказов одного из моих любимых русских писателей - Чехова", - отметил Кононенко.

В июле художественный руководитель - директор Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский передал командиру отряда космонавтов Роскосмоса трех плюшевых чаек. Символ театра - чайка - стала индикатором невесомости в полете космонавтов. Эмблема театра, отметившего 125-летие 26 октября, была нанесена на ракету "Союз-2.1а".