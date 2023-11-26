Ракету "Союз-2.1б" с военным спутником запуcтили с космодрома Плесецк

Пуск произвели в интересах Минобороны России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"В субботу, 25 ноября, в 23:58 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз подобный запуск состоялся 27 октября. Всего по состоянию на 26 ноября включительно проведено 67 пусков ракеты-носителя, из них 2 неудачные. В том числе 41 раз "Союз-2.1б" стартовал с Плесецка, 15 - с Байконура, 11 - с Восточного.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара). Принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (первый пуск состоялся в 1957 году). Является одной из модификаций серии "Союз-2", разработанной на основе самой массовой ракеты семейства "Союз-У" (эксплуатировалась в 1973-2017 годах).

"Союз-2.1б" используется для запусков космических аппаратов военного и гражданского назначения, в том числе коммерческих спутников.

