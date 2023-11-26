Запущенный с космодрома Плесецк космический аппарат успешно выведен на орбиту

После старта "Союз-2.1б" взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк в субботу, успешно выведен на орбиту, сообщили журналистам в министерстве.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - отметили в Минобороны России.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. "Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - добавили в ведомстве.

Там уточнили, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта "Союз-2.1б" взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

После выведения спутника на орбиту офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС добавили сведения о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в субботу в 23:58 мск.