"Прогресс МС-23" расстыкуется с МКС 29 ноября

По данным Роскосмоса, в грузовой корабль уже уложили удаляемое оборудование

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-23" 29 ноября совершит расстыковку с Международной космической станцией (МКС), следует из отчета Роскосмоса о работах на МКС за выходные.

"С 24 по 26 ноября по программе полета российского сегмента станции выполнены <…> подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-23" от малого исследовательского модуля "Поиск", запланированной на 29 ноября", - говорится в отчете. Отмечается, что в грузовой корабль было уложено удаляемое оборудование, был осуществлен монтаж стыковочного механизма, а также продувка и вакуумирование заправочных устройств корабля.

На смену "Прогрессу МС-23" на МКС отправится следующий грузовик - "Прогресс МС-25". Его запуск запланирован на 1 декабря.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.