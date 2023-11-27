27 ноября, 08:57
ТАСС на МКС

Экипаж МКС посмотрел спектакль "Сирано де Бержерак" в постановке МХТ им. Чехова

© Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Олег Кононенко сообщил, что запись постановки с английскими субтитрами прислал Константин Хабенский

МКС, 27 ноября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса совместно с иностранными коллегами посмотрели знаменитую пьесу "Сирано де Бержерак" в постановке МХТ им. А. П. Чехова на борту Международной космической станции (МКС), сообщил спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

"Мы всем экипажем на борту МКС совместно с нашими иностранными коллегами посмотрели спектакль "Сирано де Бержерак" с актерами театра МХТ. Запись постановки с английскими субтитрами нам прислал Константин Юрьевич Хабенский. Спектакль вызвал большой интерес и восторг у всей нашей интернациональной команды зрителей", - заявил Кононенко.

По его словам, игра актеров позволила создать особенную атмосферу как на сцене, так и в космосе. "Сюжет - с глубоким смыслом и неожиданными поворотами. Мы искренне переживали за героев, их решения и ошибки, смеялись и сочувствовали. Прекрасно подобранному актерскому составу театра удалось создать особенную атмосферу и на сцене, и в зале театра, и у нас в космосе. Экипаж МКС благодарит актеров и Константина Юрьевича за прекрасный вечер", - сказал Кононенко.

В июле художественный руководитель - директор Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский передал командиру отряда космонавтов Роскосмоса трех плюшевых чаек. Символ театра - чайка - стала индикатором невесомости в полете космонавтов. Эмблема театра, отметившего 125-летие 26 октября, была нанесена на ракету "Союз-2.1а". 

Теги:
РоссияХабенский, Константин ЮрьевичТАСС на МКС
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