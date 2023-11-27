Лавров сообщил, что руководство NASA хочет продолжить сотрудничество с РФ в космосе

По словам главы МИД РФ, но на политическом уровне таких заявлений нет

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Руководство NASA не против продолжить сотрудничество с Россией в космосе, но на политическом уровне таких заявлений нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Руководители NASA, вроде бы, говорят о том, что они тоже не прочь продолжить сотрудничество после того, как МКС (Международная космическая станция - прим. ТАСС) исчерпает свой ресурс, но на политическом уровне мы таких вещей не слышим", - сказал Лавров.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.