РБК: правкомиссия одобрила ратификацию соглашения о создании лунной станции с Китаем

Основными участниками проекта станут Роскосмос и Китайское национальное космическое управление

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения между РФ и КНР о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания.

Пресс-служба правительства подтвердила РБК эту информацию. Отмечается, что основными участниками проекта станут Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA), которые в перспективе могут привлечь к нему международных партнеров.

Проект планируется реализовать в три этапа, отмечает РБК. На первом космические миссии двух стран исследуют Луну, определят место для размещения станции и верифицируют технологии для обеспечения безопасной посадки на поверхность. На этом этапе российская сторона планирует применять посадочный космический аппарат "Луна-Глоб". На втором этапе страны организуют совместный центр управления станцией, доставку объемных грузов на спутник, создание орбитальных модулей для обеспечения электроснабжения, коммуникаций и транспортных услуг. На третьем этапе запланировано освоение Луны, расширение комплекса функций модулей станции и помощь международным партнерам при высадке на поверхность спутника Земли, сообщает издание.

По данным РБК, согласно документу, страны договорились о взаимопомощи в снабжении необходимыми товарами, поэтому партии продукции будут освобождаться от таможенных пошлин и налогов. Государства также будут оказывать помощь предприятиям, связанным с созданием станции.

Принятие соглашения "не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности", отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Финансирование работ по созданию космических комплексов "Луна-Глоб", "Луна-Ресурс-1" будет осуществляться в рамках космической программы России.

В конце прошлого года Роскосмос сообщил о подписании с CNSA программы развития сотрудничества в космической деятельности на 2023-2027 годы. Кроме того, правительства России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции, дорожная карта которой была представлена в июне 2021 года. Согласно подготовленному Роскосмосом проекту закона о ратификации соглашения, который в мае был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, задачей научной лунной станции является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации станции с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.