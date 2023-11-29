В Тихом океане затопили несгораемые элементы "Прогресса МС-23"

Корабль расстыковался с Международной космической станцией в 10:55 мск и перешел в автономный полет

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Несгоревшие элементы конструкции грузового корабля "Прогресс МС-23" затоплены в Тихом океане, сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-23", проработавший на МКС более полугода, был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился", - отметили в госкорпорации.

Корабль расстыковался с Международной космической станцией в 10:55 мск. После этого он перешел в автономный полет.

Грузовой корабль находился в составе МКС с 24 мая 2023 года. Тогда он доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе универсальное рабочее место УРМ-Д, которое космонавты установили снаружи модуля "Звезда" в ходе внекорабельной деятельности 9 августа.

На место "Прогресса МС-23" пристыкуется корабль "Прогресс МС-25". Его запуск с космодрома Байконур запланирован на 1 декабря, а стыковка с МКС - на 3 декабря.