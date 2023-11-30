Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов отметил, что рост спроса на космические услуги сегодня превышает средний рост мирового ВВП

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует тесно сотрудничать с частными космическими компаниями РФ, заявил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

"Основная программа для нас - это "Сфера", но мы будем еще и работать в тесном контакте с нашими частными компаниями, которые тоже имеют планы по созданию своих группировок", - сказал Борисов.

По его словам, рост спроса на космические услуги сегодня превышает средний рост мирового ВВП. "Это и явилось причиной, почему на это направление - космическую деятельность - сегодня обращены все взоры. <…> И, конечно, Россия не может стоять в стороне от этой устойчивой мировой тенденции", - добавил глава Роскосмоса.

По словам Борисова, сегодня нельзя представить развитие экономики без космической группировки, которая будет предоставлять услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, и поэтому Россия будет работать над созданием и расширением спектра этих услуг и развертыванием многоспутниковых группировок, в том числе в сотрудничестве с представителями частной отечественной космонавтики.

Борисов также отметил, что активный глобальный спрос на космические услуги привел к тому, что на это направление сегодня "обращены все взоры". Россия не может стоять в стороне от этой тенденции, заявил он. "Спрос на космические услуги сегодня превышает показатель средний роста ВВП мирового. Это и явилось причиной, почему на это направление - космическую деятельность - сегодня обращены все взоры. Раз есть спрос - рождается и предложение. Предложение реализуется путем создания многоспутниковых группировок, которые и создают эти космические услуги. Вот объективные реалии, с которыми мы сегодня живем. И, конечно, Россия не может стоять в стороне от этой устойчивой мировой тенденции", - сказал Борисов.