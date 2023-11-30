Экипаж МКС провел тренировку по действиям в аварийных ситуациях

В ходе нее использовали бортовой тренажер

МКС, 30 ноября. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) провел тренировку по действиям в аварийных ситуациях с использованием бортового тренажера, в том числе был отработан сценарий ликвидации возгорания на российском сегменте станции. Об этом сообщил спецкор ТАСС, командир космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Экипаж МКС провел интегрированную тренировку по действиям в аварийных ситуациях с использованием бортового тренажера. <...> ЦУП-Х и ЦУП-М (Центры управления полетами в Хьюстоне и Москве - прим. ТАСС) приготовили два сценария, о которых мы не знали. В частности, была отработана ликвидация возгорания на российском сегменте", - сказал Кононенко.

Кононенко также рассказал о задачах тренировки. "Основные задачи такой тренировки - отработка практических навыков парирования аварийных ситуаций на МКС с проигрыванием ролей членов экипажа и Центра управления полетами, отработка навыков выполнения процедур и принятия решения, отработка навыков связи и координации своих действий с ЦУП-Х и ЦУП-М в соответствии со сценарием аварийной ситуации", - подчеркнул спецкор ТАСС.

По словам космонавта, в ходе мероприятия космонавты извлекали оборудование для действий в аварийных ситуациях и перемещались с ним по станции. "В процессе тренировки мы извлекали из мест хранения соответствующее оборудование для действий в аварийной ситуации, перемещались с ним по станции, но, конечно, не приводили в действие. Все доклады в Центры управления полетами мы обязаны были начинать словами: "В целях тренировки…". По окончании был произведен разбор результатов тренировки и наших действий с центрами управления", - рассказал Кононенко.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорел О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.